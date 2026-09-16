Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAv sezonu Karadenizli balıkçıları mutlu ediyor
HaberlerUzmanpara

Av sezonu Karadenizli balıkçıları mutlu ediyor

16.09.2026 - 16:01 | Son Güncellenme:

#Av Sezonu#Karadeniz Balıkçıları#Palamut Bereketi

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Av sezonu Karadenizli balıkçıları mutlu ediyor

Balık avı sezonunun başlamasının ardından ağlarını mavi sularla buluşturan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutla kıyıya dönüyor. Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Sezen Ceylan, büyük umutlarla başlayan sezondan genel anlamda memnun olduklarını, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Oldukça bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Sezonun böyle olacağını anlamıştık. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Ceylan, istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığına değinerek, "Havalar soğudukça avlanan balık miktarının daha artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortalama 600-700 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu kaydeden Ceylan, daha küçük palamutların ise 50 liradan satıldığını aktardı.

Ceylan, vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getiren Mustafa Memiş ise, "Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle palamut sürüleri kıyılara akın etti." dedi.

Haberin Devamı

Memiş, palamut bolluğunun en az iki ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Döner, sucuk ve kıymada yeni kurallar Resmi Gazetede: Bu içerikler artık kullanılamayacak
Döner, sucuk ve kıymada yeni kurallar Resmi Gazete'de: Bu içerikler artık kullanılamayacak!
Yunanistanı köşeye sıkıştıran gerçek Kulisleri sarsan iki strateji itirafı: Türk yelkenine rüzgar
Yunanistan'ı köşeye sıkıştıran gerçek! Kulisleri sarsan 'iki strateji' itirafı: 'Türk yelkenine rüzgar'
Fenerbahçede İsmail Kartal bilmecesi Futbolcuların performansı ve tercihler sorgulanıyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal bilmecesi! Futbolcuların performansı ve tercihler sorgulanıyor
Van Gölü’nün yüzen treni 101 yıldır feribottaki rayla geçiliyor: Sudaki canavarı raporladılar
Van Gölü’nün yüzen treni! 101 yıldır feribottaki rayla geçiliyor: Sudaki 'canavarı' raporladılar
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirBarış değil daha kaliteli bir yaşam...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitimde Nasreddin Hoca Modeli-PISA
Dilara Koçak
Dilara KoçakŞehre dönüşün pek sevilmeyen tarafı
Asu Maro
Asu MaroFestivalde Sandra Hüller günü
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYapay zekâda fren mi gaz mı?
Osman Gençer
Osman GençerKaçıranlar çok üzülür
Atilay Kandemir
Atilay KandemirGolf ve saat dünyasını buluşturdu
İlgili Haberler
Bakan Ersoy Kahramanmaraşta talepleri dinledi
Bakan Ersoy Kahramanmaraş'ta talepleri dinledi
İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı
İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı
17 yaşındaki kız yatağa zincirlenmiş halde bulundu Babadan skandal savunma
17 yaşındaki kız yatağa zincirlenmiş halde bulundu! Babadan skandal savunma
Üniversite yurdunda acı olay Hemşirelik öğrencisi Sinem hayatını kaybetti
Üniversite yurdunda acı olay! Hemşirelik öğrencisi Sinem hayatını kaybetti