Milliyet.com.tr/ İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışlar, ev ve iş yerlerinin yanı sıra otomobillerde de ağır hasara yol açtı. Su altında kalan ve sel sularıyla sürüklenen araçların bazılarında onarımı güç zararlar oluştu. Kaporta, elektronik sistemler ve mekanik aksamda meydana gelen hasarlar nedeniyle bazı otomobillerin perte ayrılması gündeme geldi.

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Aracı zarar görenlerin önündeki süreç ise sigorta durumuna göre değişiyor. Sel ve su baskını teminatı bulunan kasko poliçeleri kapsamında sigorta şirketlerine başvurulabilirken, kaskosu olmayan ya da poliçesinde bu teminata yer verilmeyen araç sahipleri için ilgili idareden tazminat talep etme seçeneği bulunuyor.

KASKOSU OLMAYAN ARAÇ SAHİPLERİ NEREYE BAŞVURACAK?

Sel nedeniyle otomobili hasar gören ancak kaskosu bulunmayan araç sahipleri, zararın altyapı eksikliğinden veya gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareye tazminat talebinde bulunabiliyor.

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Aynı yol, kasko yaptırmış olmasına rağmen poliçesinde sel ve su baskını teminatı yer almayan araç sahipleri için de gündeme geliyor. Bu taleplerin temelinde, kamu hizmetinin yürütülmesinde eksiklik bulunduğuna ilişkin “hizmet kusuru” iddiası yer alıyor.

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Ancak aracın selde zarar görmesi, tek başına idarenin tazminat ödeyeceği anlamına gelmiyor. Zararın oluşumunda hizmet kusuru bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekiyor.

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TAZMİNAT İÇİN HİZMET KUSURUNUN BELİRLENMESİ GEREKİYOR

İdari yargıya taşınabilen bu uyuşmazlıklarda, altyapının yetersiz kalması veya gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle zarar meydana geldiği iddiası öne çıkıyor.

Araç sahibinin tazminat alabilmesi açısından, ilgili idarenin hizmet kusurunun ve bu kusurun oluşan hasarla bağlantısının belirlenmesi önem taşıyor. Dolayısıyla süreç, her araç için otomatik bir ödeme yapılması şeklinde işlemiyor.

Hukuki mücadelenin uzun yıllar sürebilmesi de araç sahiplerinin karşılaşabileceği durumlar arasında bulunuyor. Hizmet kusurunun belirlenmesi halinde ise oluşan zararın tazmini mümkün olabiliyor.

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KASKONUZ VARSA SEL TEMİNATINI KONTROL EDİN

Kasko yaptırmış araç sahiplerinin de öncelikle poliçelerini incelemesi gerekiyor. Dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor.

Hasarın sigorta üzerinden karşılanıp karşılanmayacağı açısından, poliçede sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığı belirleyici oluyor. Bu nedenle yalnızca kaskonun bulunmasına bakılması yeterli değil; poliçenin kapsamının da kontrol edilmesi gerekiyor.

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Sel teminatı bulunan araçlarda onarım veya pert durumuna ilişkin işlemler, sigorta şirketinin hasar değerlendirmesi üzerinden yürütülüyor.

HASAR BİLDİRİMİNİ GECİKTİRMEYİN

Sel hasarlı araçlar için sigorta şirketine bildirimin beş gün içinde yapılması gerekiyor. Araç sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede şirketleriyle iletişime geçerek hasar dosyası ve ekspertiz sürecini başlatması önem taşıyor.

Ekspertiz incelemesiyle aracın hasar durumu değerlendiriliyor. Tamiri mümkün olan otomobiller için onarım süreci, perte ayrılması gereken araçlar için ise poliçe kapsamındaki tazminat işlemleri gündeme geliyor.

SU ALTINDA KALAN ARACI ÇALIŞTIRMAYIN

Selden etkilenen araçlarda yapılacak yanlış bir müdahale, mevcut hasarı daha da artırabiliyor. Özellikle aracı çalıştırmaya uğraşmak, motorda ağır zarara yol açabiliyor.

Piston yuvalarına su girmiş olması halinde marşa basılması, motorun sökülerek revize edilmesini gerektiren bir hasar oluşturabiliyor. Yetkili servislerde sandık motor takılması gereken durumlarda ek maliyetin 600 bin lira ve üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

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Bu nedenle sel hasarlı otomobilin çalıştırılması yerine, çekiciyle yetkili servise veya özel servise götürülmesi gerekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KAÇAK RİSKİNE DİKKAT

Su baskınından etkilenen elektrikli otomobillerde ise elektrik kaçağı ihtimali nedeniyle ayrıca dikkatli davranılması gerekiyor. Akıma kapılma riskine karşı araca müdahale edilmeden profesyonel destek alınması önem taşıyor.

Aracın güvenli biçimde servise ulaştırılması, hem hasarın değerlendirilmesi hem de ilave zararların önlenmesi açısından sürecin ilk adımları arasında yer alıyor.

AVM OTOPARKINDA ARACINI SU BASANLAR DİKKAT! FOTOĞRAF, FİŞ VE TUTANAK ÖNEM TAŞIYOR

Su baskını nedeniyle AVM otoparkında aracı zarar görenlerin, hasarı ve olayın koşullarını belgeleyen kayıtları saklaması önem taşıyor. Kaskosu bulunmayan veya sigortanın karşılamadığı zararları olan araç sahipleri için, sorumluluğun belirlenmesine bağlı olarak maddi tazminat talebi gündeme gelebiliyor.

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AVM otoparklarında meydana gelen su baskınları, araç sahiplerini ciddi onarım masraflarıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Böyle bir durumda aracın bulunduğu konumun, su seviyesinin ve oluşan hasarın kayıt altına alınması, zararın karşılanmasına yönelik süreçte önem kazanıyor.

Fotoğraf ve videoların yanı sıra otopark fişi, vale makbuzu ve olay yerinde hazırlanacak durum tespit tutanağı da başvurularda kullanılabilecek belgeler arasında bulunuyor.

SU SEVİYESİNİ VE ARACIN KONUMUNU GÖRÜNTÜLEYİN

Su baskınından etkilenen araç sahiplerinin, güvenliklerini tehlikeye atmadan olayın koşullarını belgelemeleri önem taşıyor. Çekilen fotoğraf ve videolarda yalnızca otomobildeki hasarın değil, aracın otopark içindeki konumunun ve su seviyesinin de açıkça görülmesi gerekiyor.

Bu kayıtlar, aracın hangi koşullarda zarar gördüğünün ortaya konulmasına yardımcı olabiliyor. Otoparkın genel durumunu ve otomobilin bulunduğu alanı gösteren görüntüler de hasarın değerlendirilmesinde kullanılabiliyor.

OTOPARK FİŞİNİ VE VALE MAKBUZUNU SAKLAYIN

Aracın AVM otoparkına giriş yaptığını ve giriş saatini gösteren belgelerin korunması da önemli. Otopark fişi veya vale makbuzu, aracın olay sırasında işletmenin otoparkında bulunduğunun belgelenmesine katkı sağlayabiliyor.

Bu nedenle söz konusu belgelerin, hasara ilişkin fotoğraf ve videolarla birlikte saklanması gerekiyor.

OLAY YERİNDE DURUM TESPİT TUTANAĞI HAZIRLATIN

Olay yerinden ayrılmadan önce yaşananların yazılı olarak kayıt altına alınması da sürecin önemli adımları arasında bulunuyor.

AVM yönetimi, güvenlik personeli veya kolluk kuvvetleri eşliğinde hazırlanacak durum tespit tutanağıyla su baskınının ve araçta görülen hasarın belgelenmesi amaçlanıyor. Tutanak, daha sonra yapılacak başvurularda olayın koşullarının değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

KASKOSU OLMAYANLAR TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri, altyapı yetersizliği veya gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle zarar oluştuğu gerekçesiyle AVM yönetiminden maddi tazminat talep edebiliyor.

Kasko tarafından karşılanmayan değer kaybı gibi zararlar için de sorumlulara yönelik tazminat talebi gündeme gelebiliyor. Ancak talepte bulunulması, zararın otomatik olarak karşılanacağı anlamına gelmiyor. İşletmenin sorumluluğunun ve oluşan zararla bağlantısının değerlendirilmesi gerekiyor.

SU BASKINININ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu tür uyuşmazlıklarda su baskınının öngörülebilir olup olmadığı, altyapının yeterliliği ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı öne çıkıyor.

AVM işletmesinin sorumluluğu ile ilgili belediyenin olası hizmet kusuru, olayın koşullarına göre ayrı ayrı değerlendirilebiliyor. Bu nedenle tazminat sürecinde hem zararın hem de zarara yol açtığı belirtilen eksikliklerin belgelenmesi önem taşıyor.