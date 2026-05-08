AVM ve hastane otoparklarında 'fiş' uyanıklığı: İsyan ettiren tarife!

08.05.2026 - 07:19 | Son Güncellenme:

İstanbul’daki bazı AVM ve hastane otoparklarında talep edilen yüksek ücretler vatandaşın tepkisini çekti. Özellikle kısa süreli parklar için alınan ücretlerle ilgili şikayetler artarken, tüketici temsilcileri denetim ve yaptırım çağrısında bulundu.

Milliyet.com.tr/ÖZEL Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul’daki alışveriş merkezi otoparklarında ilk 3 saat için ücret alınamayacağını belirterek, bazı AVM’lerin bu kurala uymadığını söyledi.

Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin bu yönde kararı bulunduğunu hatırlatarak, özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı AVM’lerin tüketicilerden otopark ücreti almaya devam ettiğini ifade etti.

“FİŞLE BAŞVURAN ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİR”

Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin ödedikleri otopark ücretine ilişkin fişi saklamaları gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Vatandaşlar tüketici hakem heyetlerine başvurdukları takdirde, fişlerini ibraz ederek ödedikleri bedelin iadesine karar verilmesini sağlayabilirler.”

“BAZI AVM’LER BELGE-FİŞ VERMİYOR”

Ağaoğlu, bazı alışveriş merkezlerinin tüketiciye giriş-çıkış saatini gösteren belge-fiş vermediğini de söyledi. Plaka okuma sistemiyle giriş ve çıkış saatlerinin yalnızca AVM işletmesi tarafından görülebildiğini belirten Ağaoğlu, bu durumun tüketicileri mağdur ettiğini dile getirdi.

Ağaoğlu, bazı AVM’lerin tüketici hakem heyetlerine verdikleri savunmalarda, tüketicinin 3 saatten fazla kaldığını öne sürdüğünü iddia etti.

Otopark ücretlerinin genellikle 100 ila 200 lira arasında değiştiğini söyleyen Ağaoğlu, vatandaşların bu tutarlar için çoğu zaman hak arama yoluna gitmediğini belirtti. Ağaoğlu, “Tüketiciler bu meblağlar için hakem heyetine başvurmakla ya da İBB’ye şikayette bulunmakla uğraşmıyor” dedi.

