Avrasya Tüneli, kamuyla gelir paylaşımını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK Ecoplant tarafından Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen tünel, 9 yıllık işletme döneminde 180 milyonun üzerinde yolculuk için güvenli ve kesintisiz hizmet sağladı.

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Tünel, bu dönemde zaman tasarrufu, yakıt tüketiminin azaltılması, emisyonların ve kaza maliyetlerinin düşürülmesiyle şehir içi mobilitenin iyileştirilmesi sayesinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkıda bulundu.

Rapora göre, Avrasya Tüneli'nden 2025'te günlük ortalama 77 bin araç geçti. Bu sayı, garanti edilen trafik miktarının yüzde 8 üzerinde gerçekleşmeyi ifade ediyor. Garanti üzerindeki her geçiş için kamuyla yüzde 30 gelir paylaşımı yapıldı.

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Avrasya Tüneli, açıldığı günden bu yana toplam 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptı. Tünel, 9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına her bir geçiş için 77 dakika olmak üzere toplam 250 milyon saat zaman kazandırdı. Tünelle mesafe kısaldığı için 304 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı, 139 bin ton emisyon azaltıldı ve toplam 687 milyon araç kilometre azalımıyla kaza maliyetleri düşürüldü.

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Elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) alan Avrasya Tüneli, sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardına göre hesaplayıp uygun karbon kredileriyle dengeleyerek karbon nötr proje statüsünü 2024-2025 döneminde de devam ettirdi.

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Tünel, 9 yılda gerçekleştirdiği sistem iyileştirmeleri sayesinde yıllık elektrik tüketimini yüzde 80 azaltarak 6,5 milyon kilovatsaat seviyesine düşürürken, çatı güneş enerjisi santraliyle de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağladı. Ayrıca tünel, bu yıl aldığı ISO 14046 Su Ayak İzi Sertifikası ile su yönetiminde de uluslararası standartlara uyumunu güçlendirdi.

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Patentli hareketli aydınlatma sistemi ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı

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Sürdürülebilir şehir mobilitesini destekleyen yenilikçi uygulamalardan biri olan ve kurum içinde geliştirilen Türk patentli "Pacemaker" (Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi), tünel içindeki ani hız düşüşü kaynaklı trafik sıkışıklıklarını yüzde 69, egzoz salımlarını ise yüzde 12'ye kadar azalttı.

Trafik verimliliğini yüzde 8,5 artıran yenilikçi çalışma, geçen yıl Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından "Özel Övgü" ödülüne layık görüldü.

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İnşaat ve işletme dönemleri boyunca tüm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda yürüten Avrasya Tüneli, söz konusu yaklaşım sonucunda kaliteli ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı (Blue Dot Network) almaya hak kazanan dünyanın ilk projesi oldu.

"Avrasya Tüneli her gün 80 binden fazla yolculuğa ev sahipliği yapıyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Avrasya Tüneli Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, tünelin iki kıtayı birbirine bağlayan bir altyapı yatırımı olmanın ötesinde, düşük karbonlu ulaşımı destekleyen, şehir içi erişilebilirliği artıran, afetlere karşı dirençli altyapısıyla İstanbul'un sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan stratejik bir şehircilik yatırımı olduğunu ifade etti.

Gücüyener, "INRIX Küresel Trafik Raporu"na göre İstanbul'un dünyada trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

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"Avrasya Tüneli ise her gün 80 binden fazla yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Tünel, milyonlarca kullanıcı için öngörülebilir, hızlı ve güvenli bir kıtalar arası bağlantı demek. Trafik akışını, sistem performansını ve kullanıcı davranışlarını sürekli izliyoruz. Bu verilerle operasyonlarımızı gerçek zamanlı olarak uyarlıyor ve iyileştirmeler yapıyoruz. Böylece Avrasya Tüneli kullanıcılarına günlük 77 dakikalık zaman tasarrufu sağlıyoruz. Özetle, Avrasya Tüneli 16 milyonluk bir metropol için oyunun kurallarını değiştiren bir mobilite çözümü oldu. 9 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk ve güvenle kıtaları geleceğe bağlamaya devam edeceğiz."

Avrasya Tüneli Finans Genel Müdür Yardımcısı Sidem Yavrucu da Avrasya Tüneli'nde finansal sürdürülebilirliği, çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarıyla yönettiklerini belirterek, 1,2 milyar dolar yatırım maliyetiyle hayata geçirilen tünelin 9 yıllık işletme sürecinde ülke ekonomisine 2,6 milyar dolar seviyesinde katkı sağladığını bildirdi.

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Sürdürülebilir başarının temelinde güçlü kurum kültürünün bulunduğunu vurgulayan Yavrucu, şunları kaydetti: "2023 yılı son çeyreğinde başlayan, 2024 ve 2025 yıllarında da devam eden gelir paylaşımı aşamasına geçmemiz, kamunun doğrudan fayda elde ettiği sürdürülebilir iş modeline dönüştüğümüzü gösteriyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurumsal yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarla 2025 yılında Great Place to Work Sertifikası'nı almaya hak kazandık. Üst yönetimde yüzde 33, yönetici seviyesinde ise yüzde 50 kadın temsil oranıyla sadece ulusal değil uluslararası alanda da örnek kurum olarak gösteriliyoruz. Tünelin faaliyet döneminde hiçbir etik ihlalin yaşanmamış olması da şirketin şeffaflık ve yönetişim yaklaşımını net olarak ortaya koyuyor."