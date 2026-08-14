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Avro Bölgesi haziran ayında dış ticaret fazlası verdi

14.08.2026 - 13:03 | Son Güncellenme:

#Avro Bölgesi#Dış Ticaret Fazlası#AB İhracatı

Avro Bölgesi, haziran ayında 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

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Avro Bölgesi haziran ayında dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

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Buna göre, Avro Bölgesi'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 272,5 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 13,1 yükselerek 263,9 milyar avroya ulaştı.

Böylece Avro Bölgesi, haziranda 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avro Bölgesi, geçen yılın haziran ayında 4,8 milyar avro, mayıs ayında ise 7,8 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

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AB'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 241,5 milyar avroya, ithalatı yüzde 13,5 yükselerek 237,7 milyar avroya ulaştı.

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Böylece AB, haziranda 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. AB, geçen yılın aynı ayında 5,2 milyar avro ticaret fazlası vermişti.

Haziranda AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,7 milyar avroyla ABD, 32,4 milyar avroyla İngiltere, 20,5 milyar avroyla İsviçre, 18,8 milyar avroyla Çin ve 9,7 milyar avroyla Türkiye oldu.

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Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,9 milyar avroyla Çin, 34,5 milyar avroyla ABD, 15,3 milyar avroyla İngiltere, 12,5 milyar avroyla İsviçre, 8,8 milyar avroyla Norveç ve 8,5 milyar avroyla Türkiye olarak sıralandı.

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