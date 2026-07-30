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Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

30.07.2026 - 12:36 | Son Güncellenme:

#Avro Bölgesi Ekonomisi#AB GSYH Artışı#Avrupa İstatistikleri

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

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Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1 yükseldi.

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AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri aşması dikkati çekti. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya, Fransa ve İtalya’da yüzde 0,2, İspanya’da yüzde 0,7 arttı. GSYH'de, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,9, Fransa’da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,7 yükseldi.

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