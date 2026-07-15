Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi
HaberlerUzmanpara

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

15.07.2026 - 14:25 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#Avro Bölgesi#Avrupa Birliği

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Avro Bölgesinde sanayi üretimi geriledi

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,2 düştü. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde mayıs ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 0,3 artacağı, yıllık bazda yüzde 0,5 azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı: Pis bir zaafım var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı: Pis bir zaafım varHaberi Görüntüle

AB'de ise sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi. Mayıs ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,2 ile İrlanda'da, yüzde 3,7 ile Malta'da ve yüzde 3 ile Litvanya'da görüldü.

En fazla artış ise yüzde 2,7 ile Lüksemburg'da yüzde 2,3 ile Macaristan'da ve yüzde 2 ile Polonya'da kaydedildi. Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 19,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3 ile Estonya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 6,5 ile Danimarka ve İsveç'te, yüzde 6,2 ile Letonya'da ve yüzde 5,4 ile Macaristan'da kayıtlara geçti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturmasında Haluk Leventin ifadesi ortaya çıktı: Pis bir zaafım var
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı: Pis bir zaafım var
Kreşte görülmemiş skandal 5 yaşındaki çocuk kutuyu açtı, ölümden döndü: Bize büyük bir ders oldu
Kreşte görülmemiş skandal! 5 yaşındaki çocuk kutuyu açtı, ölümden döndü: Bize büyük bir ders oldu
Dünya Kupasından kovuldu, günler sonra hayatını kaybetti Hakem Rob Dieperinkin ani ölümü şok etkisi yarattı
Dünya Kupası'ndan kovuldu, günler sonra hayatını kaybetti! Hakem Rob Dieperink'in ani ölümü şok etkisi yarattı
Volkswagen için alarm zilleri çalıyor Çöküş uyarısı
Volkswagen için alarm zilleri çalıyor! Çöküş uyarısı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir15 Temmuz’un bilinmeyen yüzü...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüYZ’nin neden olduğu kırılmalar?
Dilara Koçak
Dilara KoçakHoş geldin plastiksiz temmuz
Asu Maro
Asu MaroKadının adı “Nisa”
Servet Yıldırım
Servet YıldırımYatırımda kazandıran araç mı, davranış mı?
Osman Gençer
Osman GençerEski Karabağlı ile yeni Karabağlı arasındaki 8 fark
İlgili Haberler
Son dakika...Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Son dakika...Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı TBMM Başkanı Kurtulmuştan açıklamalar
Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı! TBMM Başkanı Kurtulmuştan açıklamalar
Haluk Leventin kripto para planı İş insanı Esin Önder Çağlayan: 70 milyon dolar para gönderdim
Haluk Levent'in kripto para planı! İş insanı Esin Önder Çağlayan: 70 milyon dolar para gönderdim