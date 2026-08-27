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UzmanparaAvro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler ve para arzı temmuzda ivme kazandı
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Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler ve para arzı temmuzda ivme kazandı

27.08.2026 - 14:15 | Son Güncellenme:

#Avro Bölgesi#ECB#Kredi Hacmi

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yaklaşık 3 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere ve hanehalkına sağladığı kredi hacmi temmuz ayında büyümesini hızlandırdı.

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Avro Bölgesinde şirketlere verilen krediler ve para arzı temmuzda ivme kazandı

ECB, temmuz ayına ilişkin şirketlere ve hanehalkına verilen kredilerle ilgili verileri yayımladı.​​​​​​​ Buna göre, temmuzda finans dışı şirketlere verilen krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda yıllık bazda yüzde 4 artmıştı. Aynı dönemde hanehalkına verilen krediler de hazirandaki yüzde 3'lük seviyesinden temmuzda yüzde 3,1'e çıktı.

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Öte yandan, Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 büyüyerek Temmuz 2025'ten bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Art arda 3 aydır ivme kazanan M3 para arzı haziranda yüzde 3,3 artmıştı. Analistler ise para arzında temmuz ayı için yüzde 3,5'lik daha güçlü büyüme öngörüyordu.

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