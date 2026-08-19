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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı

19.08.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Avro Bölgesi Enflasyonu#Enerji Fiyatları#Avrupa Birliği Ekonomisi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, temmuz ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2,9'a çıktı.

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Avro Bölgesinde yıllık enflasyon arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,9'a çıktı. Enflasyon, temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu. Geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde bulunuyordu.

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Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde de temmuz ayı yıllık enflasyonu yüzde 2,9, aylık enflasyonu yüzde 0,2 olarak tahmin edilmişti. Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 0 olarak ölçüldü.

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Temmuz ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 10,3, hizmetlerde yüzde 3,3, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,2, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

AB'de ise haziranda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3'e yükseldi. AB'de aylık enflasyon yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Enflasyon, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,9 olarak hesaplandı.

 

 

 

 

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