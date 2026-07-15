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Avrupa borsaları ABD-İran gerilimi nedeniyle negatif seyrediyor

15.07.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#ABD-İran Gerilimi#Stoxx Europe 600

Avrupa borsaları ABD ve İran arasında devam eden gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları ABD-İran gerilimi nedeniyle negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 640,2 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 10.445 puanda seyrediyor.

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Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 640,2 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 10.445 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 24.875 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 52.517 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.333 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 19.169 puanda bulunuyor.

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ORTA DOĞU GERİLİMİ KÜRESEL PİYASALARDAKİ RİSK İŞTAHINI BASKILIYOR

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Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

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Petrol fiyatlarının 85 dolar seviyelerinde seyretmesi de enflasyonist baskıların artacağına ve faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalacağına yönelik endişeleri canlı tutuyor.

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Kurumsal tarafında ise Hollandalı çip üretim ekipmanları şirketi ASML'nin ikinci çeyrekte 9,3 milyar avro satış ve 2,9 milyar avro net kar açıklaması teknoloji hisselerini destekledi. Şirket, yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin etkisiyle 2026 satış beklentisini 43-45 milyar avroya yükseltti. Bu gelişmeyle ASML'nin hisseleri yüzde 5 yükseldi.

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Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Senato'daki sunumunun takip edileceğini belirtti.

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