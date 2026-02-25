Avrupa borsaları alış ağırlıklı seyrediyor

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.540 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 18.289 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 47.032 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşması da yakından takip edildi. ABD Başkanı, ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı.

Teknoloji şirketlerinden yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirten Trump, "Kendi fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz." dedi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin de açıklamalar yapan Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.

Haberin Devamı

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte geçen hafta Yüksek Mahkemenin, Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrasında, Trump'ın uygulanacağını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi, 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine karşın konuya dair karar henüz resmileşmedi.

Kurumsal tarafta ise yapay zeka devi Nvidia, bilançosunu ABD borsalarının kapanışının ardından açıklayacak.

Bununla birlikte, Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, tam yıl karında piyasa beklentilerini aştı.

Bankanın vergi öncesi karı yüzde 7 gerilerken 29,9 milyar dolar oldu. HSBC 2026 yılına ilişkin net faiz geliri hedefini beklentilerin üzerinde belirledi.

İtalyan havacılık ve savunma grubu Leonardo ise son üç yılın en güçlü sonuçlarını açıkladı. Şirketin havacılık bölümünde yeni siparişler yüzde 55 artış kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.