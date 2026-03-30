UzmanparaAvrupa borsaları düşüşte
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları düşüşte

30.03.2026 - 10:46 | Son Güncellenme:

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki risklerin tekrar yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki artışla İngiltere hariç negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 574,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.981 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 22.263 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 43.330 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.695 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 16.825 puandan fiyatlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5'inci haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle küresel piyasalarda risk algısı sürerken, yatırımcılar, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle temkinli davranıyor.

"FAİZ ARTIRIMLARININ ZAMANLAMASINI TARTIŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Artan enerji maliyetlerinin bölge ekonomilerine yansıması yakından takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bugün yayımlanan röportajında ECB'nin enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyonun genele yayılmasını önleme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Ancak faiz artırımlarının zamanlamasını tartışmak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), cuma günü yayımladığı raporunda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ve artan enerji maliyetlerinin, Alman iş gücü piyasası üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.

AB, KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Costa, telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini vurgulayarak, AB'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Antonio Costa, tarafların diplomasiye şans tanıması çağrısını sürdürdü.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

İsrail, İranda enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam Hangi senaryolar masada
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı 40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi Çantada keklik takım değiller
Özay Şendir
Tunca Bengin
Cem Kılıç
Didem Özel Tümer
Abdullah Karakuş
Hakkı Öcal
Dr. Demet Erciyes
Asu Maro
Prof. Dr. Mahmut Özer
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı Detaylar ortaya çıktı
DMMden Türkiye savaşa girecek iddialarına yalanlama
Bursa’da sel ve heyelan dehşeti Kar 2 metreyi aştı, Nilüfer Çayı taştı
