Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları düşüşte

13.04.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

Avrupa borsalarında, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka açıklamalarıyla negatif seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Piyasalarda müzakerelere yönelik olumsuz gelişmeler "yeni bir gerilim" fiyatlamalarını öne çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,8 artışla 98,2 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmeler küresel risk algısının yükselmesine neden olurken, Avrupa piyasalarında da satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 610,6 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.553 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 23.552 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 47.229 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 8.182 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 azalışla 18.007 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı

LUFTHANSA'NIN PİLOTLARI YENİDEN 48 SAATLİK GREVE GİTTİ

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra bölgedeki kurumsal haber akışı da yakından takip edilirken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle bugün yeniden 48 saatlik greve gitti.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, pilotlar için emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı
İş bırakma eyleminin, 14 Nisan Salı 23.59'da sona ereceği kaydedilen açıklamada, greve ana marka Lufthansa'nın yanı sıra kargo iştiraki Lufthansa Cargo, Eurowings ve bölgesel birim Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların katılacağı vurgulandı. Açıklamada, Eurowings'teki grevin bugün, 24 saatle sınırlı kalacağı aktarıldı.

MACARİSTAN’DAKİ GENEL SEÇİMDE ORBAN’IN RAKİBİ MAGYAR ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Haberin Devamı

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar kazandı.

Mevcut Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Tisza lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Tisza lideri Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Orban da düzenlediği basın toplantısında seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirterek, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim.” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın düzenleyeceği Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Yazarlar
YAHUDILER İÇİN TEHLİKE KİM?
Özel'in kafası karışık...
Türk taraflarda yabancı hukuk
47 yıl hazırlanılan savaşın arası
Güvensizlik, farklı yöntemler ve beklentiler
Bunun sonunda barış olamaz
Vance'in bıraktığı soru işaretleri
Ketojenik diyet: Yağ yakarken sağlığınızdan oluyor musunuz?
Sevgi ile kibir arasındaki fark
Bilimin Ressamı Santiago Ramón y Cajal
'Atları çok seviyorum'
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma