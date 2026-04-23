Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kayıpla 611,4 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.181 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.412 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.082 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.631 puanda, ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 azalışla 17.860 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. İngiltere'de bütçe açığı, mart ayında sona eren 2025/2026 mali yılında kamu sektörünün net borçlanmasının 132 milyar sterlin olarak gerçekleşmesinin ardından, milli gelire oranla son altı yılın en düşük seviyesine geriledi.

Volkswagen Çin pazarına yönelik orta vadeli satış hacmi hedefini aşağı yönlü revize etti. Şirketin Çin sorumlusu Ralf Brandstaetter, 2030 yılına kadar ülkede 3,2 milyon araç satışına ulaşmayı beklediklerini belirtirken, daha önce bu hedef yaklaşık 4 milyon olarak öngörülüyordu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.