Avrupa borsaları düşüşte

23.04.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki belirsizliklerin sürmesiyle Fransa hariç negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bölgede açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kayıpla 611,4 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.181 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.412 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.082 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.631 puanda, ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 azalışla 17.860 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. İngiltere'de bütçe açığı, mart ayında sona eren 2025/2026 mali yılında kamu sektörünün net borçlanmasının 132 milyar sterlin olarak gerçekleşmesinin ardından, milli gelire oranla son altı yılın en düşük seviyesine geriledi.

Volkswagen Çin pazarına yönelik orta vadeli satış hacmi hedefini aşağı yönlü revize etti. Şirketin Çin sorumlusu Ralf Brandstaetter, 2030 yılına kadar ülkede 3,2 milyon araç satışına ulaşmayı beklediklerini belirtirken, daha önce bu hedef yaklaşık 4 milyon olarak öngörülüyordu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
Tunca BenginGüçlü olmak mecburiyet...
Melih AşıkNİSAN COŞKUSU
Hakkı ÖcalTrump’a barış, Netanyahu’ya savaş lazım
Ali Eyüboğlu‘Yakışıklı mısırcı’ya akademik bir bakış
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde stratejik kararsızlık
Eren Aka‘Randevu yok, 500 milyon euro zarar var’
Çağdaş ErtunaArter’in çocuklara yaratıcı katkısı
Osman Gençer11 kent bir daha böyle buluşamaz
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhmet Cevdet Paşa’nın Mâ’ruzâtı
'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiası! DMM yalanladı
Bir öğretmen, bir öğrenci: 23 Nisan'ı protokol ve mahallelilerle kutladılar
23 Nisan'da çocuklardan TCG Barbaros'a yoğun ilgi: ‘Gurur verici’
TBMM 23 Nisan özel oturumu... Meclis Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart