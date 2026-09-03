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Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

03.09.2026 - 10:50 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Avrupa Piyasaları

Avrupa borsaları jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle Fransa hariç pozitif seyrediyor.

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Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

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ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamı iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, New York Fed Başkanı John Williams’ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtmesi son dönemde güçlenen faiz artırımı beklentilerini kısmen dengeliyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 646 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.766 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 25.872 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 51.780 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.262 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.836 puanda bulunuyor.

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Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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