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Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı

22.07.2026 - 10:39 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Orta Doğu Gerilimi#Enerji Fiyatları

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanmalara karşın Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırabileceği beklentileriyle Almanya hariç negatif bir seyir izliyor.

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Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürürken, yatırımcıların bilanço sezonunda açıklanacak önemli teknoloji şirketlerinin sonuçları öncesinde yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını etkiliyor.

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Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 641,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 10.572 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 24.999 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 52.178 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.354 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.288 puanda seyrediyor.

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İNGİLTERE'DE ENFLASYON MART 2025'TEN BERİ GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

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Makroekonomik tarafta ise İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olacağı yönündeydi. Enflasyon mayısta yüzde 2,8 olarak hesaplanmıştı. Böylece haziranda ölçülen yüzde 2,6'lık yıllık enflasyon Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviye oldu.

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Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 ile yatay seyir izlerken, hizmet sektörü enflasyonu mayıstaki yüzde 3,7 seviyesinden haziranda yüzde 3,6'ya geriledi.

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Analistler, günün geri kalanında İngiltere'de Konut Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

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