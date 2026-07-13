Avrupa borsaları haftaya karışık bir seyirle başladı

Jeopolitik risklerden kaynaklı fiyatlamalar, yeni haftada da piyasalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını duyurdu.

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AVRUPA BORSALARINDA ORTA DOĞU TANSİYONU

ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırmasından dolayı yeni haftada Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken İran da ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını artırdı.

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Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 639,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.505 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 25.036 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 52.640 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.319 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 19.312 puanda bulunuyor.

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Bölgedeki jeopolitik gelişmeler yakından takip edilirken İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerine ve aralarında Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ün bulunduğu bölge ülkelerine yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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UKRAYNA, KAPSAMLI SİYASİ DEĞİŞİKLİKLERE HAZIRLANIYOR

Ukrayna tarafındaki gelişmeler de bölgenin odağında bulunmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

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"Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, ayrıca Avrupa ülkeleri ile ortak hava savunma sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başbakan Yuliya Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldıklarını ve hükümette değişikliklerin yapılmasına karar verdiklerini duyuran Zelenskiy, "Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik." ifadesini kullandı.