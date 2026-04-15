Avrupa borsaları karışık seyirde

15.04.2026 - 10:58

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik umudun artmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da "(Savaş) sanırım bitmeye çok yakın." ifadesini kullanması iyimserliği artırdı.

Söz konusu gelişmelere karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla Avrupa piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 619,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.622 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.053 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 48.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.279 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.255 puanda bulunuyor.

ECB BAŞKANINDAN PARA POLİTİKASI MESAJI

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Toplantılar kapsamında dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yükselen enerji maliyetlerinin Euro Bölgesi'ni ECB'nin temel senaryosundan uzaklaştırdığını ancak bunun henüz faiz artışına yönelmeyi gerektirecek düzeyde olmadığını söyledi.

Lagarde, veriye bağlı olduklarını ancak gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Ekonominin temel senaryo ile olumsuz senaryo arasında olduğunu ifade eden Lagarde, erken istifa olasılığına yönelik ise ufukta bulutlar varken gemiyi terk etmeyeceğini dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı