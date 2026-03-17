Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

17.03.2026 - 12:26 | Son Güncellenme:

#Avrupa#Borsa#Piyasa

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa süre içinde sona erebileceğini söylemesiyle birlikte toparlanma eğilimi gösteriyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 598,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.327 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.478 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 44.337 puandan işlem görürken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 17.120 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 artışla 7.940 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların savaşın üçüncü haftasına girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaza yönelik endişeler, Brent petrolün yeniden 103 doların üzerine çıkmasına neden olurken bu durum Avrupa borsalarında enflasyon baskısının sürebileceği endişesini güçlendirdi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin Avrupa ekonomisi açısından büyüme görünümünü zayıflatırken fiyat baskıları üzerinden para politikası belirsizliğini de artırdığını kaydetti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının takip edilecek olması da piyasalarda temkinli görünümü destekliyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının geçen hafta devreye aldığı rekor düzeyde stratejik petrol rezervi salımının piyasaya kısa vadeli rahatlama sağladığı ancak enerji arzına ilişkin temel riskleri ortadan kaldırmaya yetmediği değerlendiriliyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarının izleneceğini, veri gündeminde ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını belirtti.

İran'ın 'gölge lideri' Laricani'ye suikast! İsrail 'öldürdük' dedi, 3 cümlelik mesaj geldi
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Tedesco kararının perde arkası! 'Gerekirse biz bedel öderiz'
Taksici vahşetinde görüntüler ortaya çıktı! Başından vurdu, aracı gasp etti, uyuşturucu partisi verdi
Güney Marmara'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran savaşı büyük risk barındırıyor
Samsun’da feci ambulans kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu dernek ve vakıfların temsilcileriyle buluştu