Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

11.05.2026 - 10:58 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Jeopolitik Gerilimler#Petrol Fiyatları

Avrupa borsaları, artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yön arayışı öne çıkıyor.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor. Taraflardan gelebilecek barış haberleriyle küresel piyasalarda risk iştahının artma olasılığı bulunmasına karşın çelişkili açıklamalar piyasalarda risk algısının hala sürdüğünü gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma hala sahip olduğunu ve yapılması gereken daha çok şey bulunduğunu öne sürerek, savaşın henüz sona ermediğini söyledi.

Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanması Avrupa piyasalarındaki satıcılı seyirde etkili olmaya devam etti.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 612 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 10.270 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 24.315 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 49.400 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.077 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 17.874 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

