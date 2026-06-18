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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

18.06.2026 - 11:33 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Fed

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkileri gölgede bırakan bir görünüm sergileyerek karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Fed'in, dünkü toplantısında enflasyon tahminlerini yükseltmesi, büyüme tahminlerini düşürmesi ve politika metninden gelecekteki faiz indirimlerine yönelik eğilime işaret eden ifadeleri çıkarması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın ekim ayındaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlamada kararlı olduklarını ifade etti.

"Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak." diyen Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu söyledi. Analistler, Warsh'un "fiyat istikrarı" vurgusunun sıkı para politikası duruşunu desteklediğini belirtti.

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Öte yandan, jeopolitik tarafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.

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Pakistan'ın, eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi 19 Haziran 2026'da İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini belirten Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

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Avrupa borsaları da Fed'in faiz kararı sonrasında bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkileri gölgede bırakan bir görünüm sergileyerek karışık seyrediyor.

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Petrol fiyatlarındaki düşüşün pozitif etkilerine karşın fiyatların savaş öncesi seviyelere hemen dönemeyeceğine yönelik tahminler de Avrupa piyasalarındaki risk iştahını törpülüyor. Bu arada, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da bugün açıklayacağı faiz kararı Avrupa piyasalarının odağında yer alıyor.

BoE'nin politika faizini sabit tutması beklenirken, Bankanın yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor. İngiltere'de işsizlik oranı şubat-nisan döneminde yüzde 5,2'den yüzde 4,9'a düştü.

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Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 638 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 10.437 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 24.999 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 52.652 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.425 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.352 puanda bulunuyor. MIB 30 endeksi, 52.735,80 puanla rekor seviyeyi gördü. Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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