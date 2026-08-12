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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

12.08.2026 - 13:15 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Avrupa Borsaları#Enflasyon

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da barış görüşmelerinin sonuca ermemesi ve sürecin belirsizliğe doğru sürüklenmesiyle karışık seyrediyor.

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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı uzlaşı sağlanamamasıyla jeopolitik belirsizliklerin sürmesine karşın, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını desteklerken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

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Avrupa tarafında mevcut gelişmeler ışığında yatırımcıların temkinli tavır sergilediği görüldü. Bölge endeksleri karışık bir seyir izlerken, Almanya'da açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede, temmuzda yıllık enflasyon yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü. Öte yandan, bölgede tahvil faizlerindeki yükselişler yavaşlarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırında kalmaya devam etti.

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AVRUPA'DA AŞIRI SICAKLIKLARDAN KAYNAKLI KURAKLIK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzının sıkışık olduğunu bildirdi.

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AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'da kuraklığın ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin elektrik arz güvenliğine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Hrncirova, "Kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleriyle bağlantılı olarak elektrik arz güvenliği durumunu yakından takip ediyoruz." diye konuştu. AB'nin Dünya gözlem programı Copernicus tarafından yayımlanan verilere göre, şiddetli kuraklık bu yaz Fransa'nın geniş kesimlerini etkisi altına aldı.

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Temmuz ayı ortası itibarıyla ülkenin yüzde 85'lik bölümü için kuraklık uyarısı yapılıyor. Bu oran 2025 yılının aynı döneminde yüzde 65 seviyesinde iken 2024 yazında yüzde 2'nin altındaydı. Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 660,4 puanda seyrediyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 10.836 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 53.785 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 20.173 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 26.434 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 8.694 puanda işlem görüyor. Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

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