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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

14.08.2026 - 10:59 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Petrol Fiyatları#Enflasyon Riski

Orta Doğu'da barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının yüksek seviyede kalmasına neden olurken söz konusu durum Avrupa borsalarında enflasyon risklerini ön planda tutuyor.

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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserliği gölgeliyor.

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Avrupa tarafında ise karışık bir görünüm öne çıkıyor. Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 659,3 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.759 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 26.455 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 53.645 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.651 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 20.163 puanda bulunuyor.

Bölgede bugün Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıklayacak. Analistler, Avro Bölgesi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1 büyümesinin beklendiğini söyledi.

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Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre sabit kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

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İngiltere ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti. İngiltere'de haziran ayında sanayi üretimi yüzde 0,5 azalarak beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti.

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Bu gelişmelere ek olarak Avrupa Birliği'nde (AB) kömürün elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 9,2'ye gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyesine indi.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek GSYH ve haziran ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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