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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

27.08.2026 - 10:42 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Enflasyon

Avrupa borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosuna karşın ABD'de artan enflasyon endişelerinin etkileriyle karışık seyrediyor.

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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi. ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

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Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırması da enflasyon görünümü ve risk iştahı açısından olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.

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Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Öte yandan piyasalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, 2027 Mart dönemine kadar ikinci bir faiz artırımına gidilebileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 655 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.840 puandan işlem görüyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.355 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 52.908 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.446 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 20.076 puanda bulunuyor.

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Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

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