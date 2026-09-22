Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları karışık seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

22.09.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#ECB Para Politikası#Almanya Siyasi Belirsizlik

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler ve Almanya'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle risk iştahı arttı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya çıkarmaya devam etmesi bu ürünlere talebin süreceğine dair öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişme söz konusu şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasaları, ECB'nin sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler ve Almanya'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 642 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.750 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 25.560 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 52.225 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.141 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 19.732 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Suudilerin F-35’i Atina’ya dert oldu
Suudilerin F-35’i Atina’ya dert oldu!
Altın neden yükselmiyor Piyasalar tek noktaya kilitlendi
Altın neden yükselmiyor? Piyasalar tek noktaya kilitlendi
Fenerbahçe’nin Eyüpspor maçı Avrupada gündem oldu
Fenerbahçe’nin Eyüpspor maçı Avrupa'da gündem oldu
Ankarada apartman dairesinde korkunç olay 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Ankara'da apartman dairesinde korkunç olay! 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKİMLER FONLANDI?
Zafer Şahin
Zafer Şahin8 korumayla gezen foncu
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOğuzhan Koç’un tartışılan üslubu
Eren Aka
Eren AkaBiz gidiyorduk şimdi onlar gelecek!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFotoğrafın peşinde İstanbul’da şehir turu
İlgili Haberler
Son dakika... Manisada silahlı saldırı Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltında
Son dakika... Manisa'da silahlı saldırı! Saldırganın anne, baba ve dedesi gözaltında
İstanbul’da 8 iş yeri ve 5 vale noktasına uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 8 iş yeri ve 5 vale noktasına uyuşturucu operasyonu
Kadın doğum doktoru hakkında ‘para karşılığı muayene soruşturması: 3 tutuklandı
Kadın doğum doktoru hakkında ‘para karşılığı muayene' soruşturması: 3 tutuklandı
Yaşama şansı yüzde 10du, kalbi durdu Alminadan 118 gün sonra mucize
Yaşama şansı yüzde 10'du, kalbi durdu! Almina'dan 118 gün sonra mucize