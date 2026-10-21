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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

21.10.2026 - 10:53 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Avrupa

Avrupa borsaları, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artışla 639,3 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 10.707 puanda işlem görüyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 25.320 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,19 yükselişle 49.168 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 kazançla 7.861 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 azalışla 19.068 puanda bulunuyor.

Fransa'da şiddetlenen olayların ülkede siyasi ve toplumsal kaosu tırmandırması ülke ekonomisine ilişkin endişelerin derinleşmesine neden oluyor.

Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerinin kalitesindeki düşüş nedeniyle düzenlenen kitlesel gösteriler, büyük şehirler genelinde yağma olaylarına dönüştü.

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Yaşanan toplumsal huzursuzluk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi etrafındaki derin siyasi tıkanıklığı gözler önüne sererken, Fransa'da milletvekillerinin ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 5,4'üne ulaşan ve giderek büyüyen bütçe açığını kontrol altına almak için gerekli harcama kesintilerini onaylama ihtimalini de giderek azaltıyor.

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Dün 5 baz puan artışla yüzde 4,98'e kadar çıkan Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 4,92'de dengelendi. Fransa-Almanya tahvil faiz farkı 153 baz puana yükseldi. Devam eden risklerle avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1230 seviyesinde.

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Diğer taraftan, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 ile Ekim 2025'ten sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda İngiltere Merkez Bankasının (BoE) kasım ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığında aksamaların sürmesi ve kış öncesi depo doluluk seviyesinin düşük kalmasının getirdiği baskılarla megavat saat başına 89,74 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün 87 avro seviyelerinde dengelendi.

Öte yandan Alman hükümeti tarafından Berlin'de düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Made in Germany" girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin Almanya'da 2028 yılına kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

 

 

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