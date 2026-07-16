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Avrupa borsaları küresel belirsizliklerle yön arıyor

16.07.2026 - 11:44 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Jeopolitik Gerilimler#Orta Doğu

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları küresel belirsizliklerle yön arıyor

ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırmasından dolayı Orta Doğu'da gerilimin artması piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Tırmanan gerilimle enflasyondaki gerilemenin geçici olabileceği tahmin ediliyor.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi ise ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının "ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını" ifade etti.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 642,7 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.476 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 24.992 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 52.418 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.373 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 19.315 puanda bulunuyor.

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İNGİLTERE EKONOMİSİ MAYISTA YÜZDE 0,1 BÜYÜDÜ

Martta yüzde 0,3 büyüyen ve nisanda yüzde 0,1 daralan İngiltere ekonomisi, mayısta yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Bu artışta, hizmet sektörünün yüzde 0,3 büyümesi etkili olurken, imalat ve inşaat sektörleri mayısta sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,8 daraldı.

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İngiltere ekonomisi mart-mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 büyüdü. Bu dönemdeki büyümede de hizmet sektöründeki yüzde 0,7'lik artış belirleyici oldu. Böylece İngiltere ekonomisi üst üste 6 çeyrektir büyüme kaydetti.

ALMANYA YILIN İLK YARISINDA 13,9 MİLYAR AVROLUK SİLAH İHRACATINI ONAYLADI

Öte yandan, Almanya'da hükümet, 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 13,9 milyar avro değerindeki silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin silah ihracatı raporuna göre, bu dönemde verilen ihracat izinlerinin yaklaşık 9,6 milyar avroluk kısmını savaş silahları, 4,3 milyar avroluk bölümünü ise diğer savunma teçhizatları oluşturdu.

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En büyük alıcı ülke 2,5 milyar avroyla Ukrayna olurken, Ukrayna'ya verilen ihracat izinlerinin, ülkenin Rusya'ya karşı meşru müdafaa kapasitesini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hükümette gidilen değişiklikler kapsamında görevinden istifa eden Başbakan Yuliya Sviridenko'nun yerine yeni başbakan adayı olarak Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü Sergiy Koretskiy'i gösterdiklerini açıkladı. Zelenskiy, yeni kabine güvenoyu almadan önce, Koretskiy'nin şimdilik parlamentoda görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

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