Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

12.05.2026 - 10:42 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#İran-Abd

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında kalıcı barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD-İran hattından gelen açıklamalar fiyatlama davranışları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler ise küresel piyasalardaki yükseliş eğilimi önünde zorluklar oluşturuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında yer alırken, veri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Bankanın faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisi Avrupa ekonomisi üzerinde yoğun şekilde hissedilirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), ABD/İsrail-İran Savaşı'nın enflasyonist baskıları artırması nedeniyle bu yıl faiz oranlarını 2 kez artırması bekleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İngiltere'deki siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede yapılan yerel seçimlerdeki ağır yenilgi sonrası istifayı düşünmediğini, sürekli değişimin ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi.

Haberin Devamı

Starmer, Avrupa Birliği ile ticari, ekonomik ve güvenlik temelli ilişkilerde derhal "büyük bir sıçrama" yapılması gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

İngiltere'de politik anlamda hareketliliğin öne çıktığı bir dönemde ülkede tahvil piyasasında satış baskısı görülürken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,99'a çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 605 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 10.166 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.044 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 49.040 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.967 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.650 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
Son dakika: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan asgari ücretli futbolcu var mı sorusuna yanıt Ağır cezaları var
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'asgari ücretli futbolcu var mı?' sorusuna yanıt! 'Ağır cezaları var'
İş kadını Derya Üzüm hayatını kaybetti Kaza anı kamerada...
İş kadını Derya Üzüm hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada...
Survivorda korkunç olay Yarışmacı ağır yaralandı, yayınlar ertelendi
Survivor'da korkunç olay! Yarışmacı ağır yaralandı, yayınlar ertelendi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHEYBELİADA RUHBAN OKULU EĞİTİME BAŞLAMIYOR...
Melih Aşık
Melih AşıkGAL ATA SARAY
Zafer Şahin
Zafer ŞahinBaykal’ın istifasından çıkarılacak dersler
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKadına şiddetin trend videoları!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutBelçika’dan Türkiye’ye stratejik çıkarma
Eren Aka
Eren AkaGastronomide 10 numara
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaUluslararası tasarım dünyası İstanbul’da buluşuyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de organik kutlama
İlgili Haberler
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi
Ailesi istedi, şehit cenazesi 14 yıl sonra İstanbula taşındı
Ailesi istedi, şehit cenazesi 14 yıl sonra İstanbul'a taşındı
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan annenin cezası belli oldu
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan annenin cezası belli oldu
Manavgat Belediyesinde yolsuzluk ve rüşvet davası Niyazi Nefi Kara: Benim adım kullanılmış
Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davası! Niyazi Nefi Kara: 'Benim adım kullanılmış'