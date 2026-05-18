Avrupa borsaları negatif seyrediyor

18.05.2026 - 11:07 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Orta Doğu Gerilimi#Enerji Maliyetleri

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yüksek tansiyon iklimine geri dönüleceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanmaması nedeniyle negatif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının sürmesine neden oluyor.

Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken, her geçen gün yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerle enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması ve İngiltere'de siyasi belirsizliklere yol açabilecek düzeydeki gelişmeler Avrupa gündeminin odağını oluşturuyor.

Bölgede enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması halihazırdaki enflasyon korkularını körüklerken, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıl sonuna kadar toplam 3 faiz artışı yapabileceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri söz konusu risklerin seyrine ilişkin net bilgi sağlayacak. Analistler, İngiltere'deki enflasyon verilerinde olası hızlanma işaretlerinin ülke tahvil piyasasındaki satış baskısını artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD, Çin ve Rusya'nın "AB'yi sevmediğini" belirterek, "Bu güçlerin Avrupa Birliği'ni dağıtmak istemesinin nedeni, bir arada olduğumuzda çok daha güçlü olmamızdır." dedi.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 602 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 10.173 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 23.828 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 48.120 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 azalışla 7.875 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 17.509 puanda bulunuyor.

 

İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz...
Siber sağanağa bulut şemsiyesi!...
İkramiyeler bu hafta ödeniyor
İstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Kendimizi İranlının yerine koyarsak
Tatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Haftanın tiyatro haritası
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır