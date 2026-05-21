Avrupa borsaları negatif seyrediyor

21.05.2026 - 10:53 | Son Güncellenme:

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'da gerilimlerin nispeten azalmasına karşın, bölgede açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin daralmaya işaret etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 619 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 10.383 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.606 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.089 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 17.921 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 49.031 puanda bulunuyor.

ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden ilerleyen görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik piyasalara nefes aldırdı. Bu durum Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutları besledi.

Öte yandan dünyanın en büyük şirketi konumundaki ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilanço ve sonraki çeyrek için 92,8 milyar dolarlık gelir öngörülmesi piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Fransa'da açıklanan öncü PMI verileri, özel sektör faaliyetlerinde mayısta daralmaya işaret etti.

S&P Global'in verilerine göre, Fransa'da hizmet sektörü PMI mayısta 46,5'ten 42,9'a gerileyerek 66 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat sanayi PMI da aynı dönemde 52,8'den 48,9'a düştü.

Veriler, ülkede özel sektör ekonomisinin Mayıs 2020'den bu yana en sert daralmayı yaşadığını ortaya koydu. Daralmada, hizmet sektöründeki zayıflamanın hızlanması ve imalat üretimindeki gerileme etkili oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

 

