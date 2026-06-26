Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

26.06.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Jeopolitik

Avrupa borsaları, jeopolitik gerginliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişeler ve teknoloji şirketlerinde görülen düşüşlerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların odağında yer alırken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişeler risk algısını yükseltti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Talep fazlasının oluşturduğu fiyat baskılarının son kullanıcıların dijital ürünlere erişimini zorlaştırabileceği öngörüleri öne çıkarken, bu durumun büyük bir döngüsellik içinde bulunan yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin büyüme ile karlılıklarını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri gündeme taşıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Öte yandan, ABD-İran mutabakatından sonra Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığına dair haber akışıyla jeopolitik gerginliklerin artacağına yönelik endişelerin tekrar öne çıkması Avrupa piyasalarında satış baskısının artmasına neden oluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.492 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 24.815 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 51.340 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.410 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.495 puanda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız
A Milli Takım'da Arda Güler: Tüm eleştiriler haklı, drama yapamayız!
Yatırımcıları neler bekliyor İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yatırımcıları neler bekliyor? İşte altının düşüşündeki en önemli etken
Yunanistandan 2026 senaryosu itirafı Olasılık ne kadar yüksek diye duyurdular: Türkiye geri adım atmıyor
Yunanistan'dan '2026 senaryosu' itirafı! 'Olasılık ne kadar yüksek?' diye duyurdular: 'Türkiye geri adım atmıyor'
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
‘Torba’dan çocuklara eğlence çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSapla saman arasında NATO zirvesi...
Cem Kılıç
Cem KılıçYabancı çalışanda hangi şartlar aranır?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerKod kanuna doğru partilerin pozisyonu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHoş geldin tatil
Zafer Şahin
Zafer Şahinİstanbul’un kayıp altınları!
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşErdoğan’ın çantasındakiler NATO ve AB
Mehmet Tez
Mehmet Tezİngiltere sıcağı = klimasız Marmaris
Zeynep İşman
Zeynep İşmanAnneler en çok anlaşılmak istiyor
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHasret giderdiler
İlgili Haberler
Atariciler ve Kurşunlar suç örgütlerine operasyon 79 şüpheli gözaltında
'Atariciler' ve 'Kurşunlar' suç örgütlerine operasyon! 79 şüpheli gözaltında
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı Suçüstü yakalandı
YKS’de yapay zeka ile kopya skandalı! Suçüstü yakalandı
Ankaraya gelecek Trumptan isteği var Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Ankara'ya gelecek Trump'tan isteği var! Necla Özmen gündemden düşmüyor: Ona ‘babacığım’ diyorum
Leyla Aydemir cinayeti davasında karar Amca Yusuf Aydemire ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
'Leyla Aydemir cinayeti' davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası