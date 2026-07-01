Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir tutum öne çıkıyor. Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıkladığına dair haber akışı, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

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Diğer taraftan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl bir faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması, küresel piyasalardaki risk iştahını törpüleyen en önemli sebepler arasında bulunuyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün yapacağı açıklamalar da piyasaların odağında olacak. Ancak Warsh'ın sözle yönlendirme yapmaktan kaçınabileceği ve açıklamaların piyasaların yönünü etkilemeyebileceği öngörülüyor.

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Öte yandan, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verisi Avrupa piyasalarının odağında yer alacak. Haziranda yüzde 3,2 olan enflasyonun, temmuzda yüzde 3'e gerilemesi bekleniyor.

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Bu veri, özellikle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen ay ABD-İran Savaşı'nın tetiklediği enerji kaynaklı büyük enflasyon şokuna karşı koymak için faiz oranlarını yükseltmesinin ardından, fiyat baskılarının azalıp azalmadığına dair kanıtlar açısından yakından incelenecek.

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Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 640 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 10.470 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 25.032 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 51.420 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.378 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.366 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, önde gelen merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.