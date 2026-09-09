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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

09.09.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Avrupa Borsaları#Petrol Fiyatları

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif seyrediyor.

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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve değişen faiz beklentileri üzerinden varlık fiyatlamalarında yeniden belirleyici olmaya başladı.

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Orta Doğu'da gerginleşen jeopolitik hava, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatlarının artması, küresel çapta enflasyonun kalıcılığına ilişkin korkuları körükledi.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı üzerindeki olumsuz etkileri Avrupa piyasalarının da odağında bulunuyor.

Devam eden enflasyon riskleri bölge piyasalarının seyrinde önemli bir rol oynarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonist baskıların gölgesinde bu yılın ikinci faiz artırımına hazırlanıyor.

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Bankanın yarın gerçekleştirilecek toplantıda 3 temel faiz oranını 25'er baz puan artırması beklenirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının tonu piyasaların odağında yer alacak.

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ECB'den beklenen faiz artırımı adımı öncesinde avro, dolar karşısında güçlendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1630 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 646 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 10.785 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 25.897 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 51.969 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 8.269 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 19.803 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

 

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