Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları negatif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

08.10.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Enflasyon

Avrupa borsaları, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve küresel tahvil piyasalarındaki baskının sürmesiyle negatif seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalışla 623,66 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 10.381 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 24.859 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30 azalışla 49.326,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 7.703,32 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 18.930,30 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji arzına yönelik endişeleri artırması ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonla mücadele sürecine ilişkin belirsizlikleri canlı tutuyor.

Bununla birlikte dün Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan, 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı endişeleri körükledi.

Haberin Devamı

Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygılar da Avrupa tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat yüzde 0,9 yükselirken, ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı da aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

Haberin Devamı

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının eylül ayındaki toplantıya ilişkin dün yayımladığı toplantı tutanaklarında, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artırımının uygun olabileceğini değerlendirdiği görüldü.

Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankasının para politikası toplantısına ilişkin tutanakları ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verileri takip edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR
Maltepede 7 katlı binanın 3 katı çöktü Enkazda arama kurtarma çalışması
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Enkazda arama kurtarma çalışması
Türkiyenin gücü karşısında çaresiz kaldılar İsrailin kapısını çaldılar: Acilen gönderin
Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kaldılar! İsrail'in kapısını çaldılar: 'Acilen gönderin'
Fenerbahçede Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali Devre arası kapıyı çalacaklar
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali! Devre arası kapıyı çalacaklar
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBölünmüş de bölünebilir mi?..
Melih Aşık
Melih AşıkYEMEN’E DOĞRU
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in 7 Ekim faciası artarak sürüyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTikTok yayınlarıyla ayda 6 milyon lira
Eren Aka
Eren AkaBir şehri baştan kurmak
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYaşayan en pahalı sanatçının koleksiyonu satışta
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKoçi Bey Risaleleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de şampiyonluk heyecanı
İlgili Haberler
Ataşehir Belediyesi Meclisinde CHPli üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı İstanbul Vizyonu Belgesi için ilk durak
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı! 'İstanbul Vizyonu Belgesi' için ilk durak
Son dakika... Adalet Bakanlığından Özgür Özelin iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır
Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır