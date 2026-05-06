Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

UzmanparaAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
06.05.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Orta Doğu Anlaşması#Trump Özgürlük Projesi

Avrupa borsaları, Orta Doğu’da anlaşmaya yönelik iyimserliğin artması ve güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi’nin kısa süreliğine durdurulmasına ilişkin kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleri öncülüğündeki piyasalara ilave ivme kazandırdı.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 yükselişle 617 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 10.370 puanda seyrediyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 24.733 puanda, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,4 primle 49.232 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 8.170 puanda ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 kazançla 17.907 puanda bulunuyor.

Bölgede enerji fiyatlarındaki yükseliş ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, enerji piyasalarındaki risklere dikkati çekerek jet yakıtı konusunda arz güvenliği sorunlarının ortaya çıkabileceği senaryolara hazırlık yaptıklarını söyledi.

Son dönemde olağanüstü jeopolitik dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Jorgensen, “Dünya, tartışmasız şekilde şimdiye kadarki en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya. Bu kriz, ekonomilerimizin, toplumlarımızın ve ortaklıklarımızın dayanıklılığını test ediyor.” diye konuştu.

Öte yandan, Romanya’daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet düşmüş oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, İsrail ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı! 'Ne kadar uzağa gidebilir'
Miss Turkey'den fırıncılığa! 'Podyumda hayranlık duyanlar, burada yüzünüze bakmıyor'
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı! Son kez 'Aşkın Olayım'
Yıllık izniniz sandığınızdan fazla! Tatil dönemi başlarken, çalışanların yaptığı en büyük hata
