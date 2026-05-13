Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

13.05.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#ABD-İran Gerilimi#Petrol Fiyatları

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa borsaları ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 10.338 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 24.140 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 49.440 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.003 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 17.667 puanda bulunuyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 605 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 10.166 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.044 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 49.040 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.967 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.650 puanda bulunuyor.

Hormonlu notlar YKS’de kaderi belirliyor! Aynı nete farklı gelecek
New York Times sır gibi saklanan istihbarat raporunu ifşa etti! ABD'nin savaş hesabını bozan gerçek: İran'ın gizli gücü
Ne altın ne mevduat: Yüzde 60'tan fazla kazandırdı! Borsa İstanbul’da kritik eşik: Uzman isim yükselişin şifrelerini anlattı
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan sürpriz teknik direktör hamlesi! Harekete geçti
Netanyahu sonrasına hazırlık...
Yabancı öğrenci?...
'Türkiye'den öğrenmemiz gereken çok şey var'
Bahar alerjileri için beş adım
Dayanışma ruhunu estiren sahne
Yeni enerji düzeni
Yeşil meslekler gençleri bekliyor
Bayrak yere düşmesin diye piste koştu! 14 yaşındaki Yusuf’un milli şuuru alkış topladı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Tehlike diğer ilçelere de sıçradı: Yerin altında gizli hareketlilik
Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü