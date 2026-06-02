Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

02.06.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:
Orta Doğu'dan gelen diplomatik mesajlar piyasaların odağında yer alırken, tarafların çelişkili açıklamaları piyasaların temkinli kalmasına neden oluyor.
Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı, petrol fiyatları üzerinden küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz patikası açısından kritik önem taşıyor.
Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 626 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.362 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 25.229 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 50.273 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 8.207 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 18.311 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, Avro Bölgesi TÜFE verisinin Avrupa piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.