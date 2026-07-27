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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

27.07.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Avrupa Piyasaları

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor. Yeni haftada jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, küresel piyasalarda pozitif bir havanın oluşmasını sağladı.

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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Axios haber sitesine isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti. İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da dün yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi.

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Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 649 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.783 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselişle 25.404 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 52.062 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 8.435 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 19.765 puanda bulunuyor.

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ALMANYA'DA ULAŞTIRMA BAKANI SCHNİEDER İSTİFA ETTİ

Politik tarafta Almanya'da Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Başbakan Friedrich Merz'in kendisini görevden almaya hazırlandığı yönündeki gelişmelerin ardından istifa kararı aldı. Özellikle demir yollarıyla ilgili ertelenemeyecek önemli kararların beklediğine işaret eden Schnieder, Bakanlığın etkin şekilde çalışabilmesi için halefinin kısa sürede belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Schnieder, cuma günü milletvekillerine gönderdiği kısa mesajda Merz'in kendisini görevden alacağını duyurmuştu. Ancak yerine atanması planlanan Fritz Güntzler'in görevi kabul ettikten sonra vazgeçmesi Başbakan Merz için siyasi bir krize dönüştü. Schnieder'in istifası, Başbakan Merz'in son günlerde başlattığı kabine ve parti yönetimindeki kapsamlı değişiklik sürecinde yaşanan krizi daha da derinleştirdi.

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Analistler, günün geri kalanında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

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