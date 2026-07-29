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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

29.07.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Deutsche Bank#Jeopolitik Gerilimler

Avrupa borsaları, çip üreten şirketlerin hisselerindeki satışlar ve jeopolitik gerilimlere karşın bölgedeki iyimser bilanço beklentileriyle İspanya hariç pozitif seyrediyor.

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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. ABD'li bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

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Diğer taraftan ABD'nin yapay zeka gelişimini korumak amacıyla yeni Çin yapımı insansı robotları yasakladığına dair haberler ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri öne çıkarıyor.

Avrupa borsalarında ise bilanço sezonuna ilişkin iyimserlik devam ediyor. Şirketlerin bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarında risk iştahını destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

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Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 648,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 10.930 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 25.533 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 52.082 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.498 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 19.597 puanda bulunuyor.

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DEUTSCHE BANK'IN İKİNCİ ÇEYREK KARINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ KAYDETTİ

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde 1,9 milyar avro (2,2 milyar dolar) net kar açıklayarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artış kaydetti.

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Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing sonuçların güçlü iş momentumunu yansıttığını belirterek, disiplinli maliyet yönetiminin de görünümde etkili olduğunu ifade etti.

Yapay zekadaki ilerlemelerin ve iyileşen politika ortamının verimliliği artırabileceğini, düzenleyici çevrenin de gelecekteki büyümeyi destekleyebileceğini vurgulayan Sewing, bu faktörlerin 2028 mali hedeflerinde yukarı yönlü potansiyel yarattığını kaydetti. Söz konusu haber akışının ardından Deutsche Bank'ın hisseleri güne yüzde 4,7 yükselişle başladı.

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'DEN PATRİOT AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini belirtti.

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Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile dün Beyaz Saray'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot üretimine yönelik lisans verilmesini kabul ettiğini aktardı.

Ortak üretim olanaklarını görüşmek üzere önde gelen ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Umarım ortak üretim yapacağız." diye konuştu.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Basın Toplantısı'nın takip edileceğini belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

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