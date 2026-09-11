Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

11.09.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Petrol Fiyatları#Enerji Şirketleri

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji şirketlerinin hisselerini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanması ve yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da ise petrol fiyatlarında görülen yükseliş, enerji şirketlerinin hisselerinde artışlara neden oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığını bildirdi.

Almanya'da ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuzda beklentilerin aksine yüzde 0,4 büyüdü. Temmuz itibarıyla yıllık bazda kaydedilen yüzde 1,6'lık büyüme oranı ise Şubat 2025'ten bu yana görülen en hızlı yıllık genişleme olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 637 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.617 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 25.410 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.138 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.150 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.753 puanda bulunuyor.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Dirk Kuyt kararı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Dirk Kuyt kararı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Seçil Erzandan dikkat çeken Arda Turan iddiası
Seçil Erzan'dan dikkat çeken Arda Turan iddiası!
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDoğu Akdeniz’de savaş senaryoları…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerPISA başarısını getiren 8 adım
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPISA nedir, ne değildir?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSaraya giden CHP’linin tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİnsan mı yapay zekâ mı?
Mehmet Tez
Mehmet TezJimi Hendrix’in müziği hâlâ parıldıyor
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçTEMSA çifte başarıya uçtu
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTebrik yağmuru
İlgili Haberler
Arjantinde yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
Arjantin'de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı Ortalık göle döndü
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı! Ortalık göle döndü
Iğdırdan acı haber Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Iğdır'dan acı haber! Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Korkunç son Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti
Korkunç son! Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti