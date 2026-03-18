Avrupa borsaları primli seyirde

18.03.2026 - 12:03 | Son Güncellenme:

#Avrupa#Borsa#Piyasa

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarında görülen sınırlı geri çekilme ve Orta Doğu'daki çatışmaların erken sona erebileceğine yönelik beklentilerin risk iştahını desteklemesiyle pozitif seyrederken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 604,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.842 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 10.423 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.021 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 kazançla 17.403 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 45.099 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki gerginliklerin kısa sürede sona ereceğine dair iyimserliklerin öne çıkmaya başlamasına karşın çatışmaların uzun vadede ekonomiler üzerindeki olası etkilerinin boyutu ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması için ülkelere yaptığı çağrının beklenen karşılığı bulamaması petrol fiyatları üzerinde pozitif etki yaptı.

Buna karşın Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurması, piyasada arz taraflı risklerin bir nebze sınırlanmasına katkı sağlayarak fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı azalttı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

