Avrupa borsaları primli seyirde

20.03.2026 - 12:04 | Son Güncellenme:

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji arzı ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin endişelere karşın, açıklanan makroekonomik veriler ve tepki alımları sayesinde pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 588,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.112 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 23.131 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.289 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 17.150 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,9 primle 7.874 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bölgede enerji altyapısına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin de Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı vermeye hazır olduklarını açıklaması ise bölgede artan risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri sabit tutmasının ardından verdikleri mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ECB, üç temel politika faizini değiştirmezken, Orta Doğu'daki savaşın görünümü daha belirsiz hale getirdiğini, bunun enflasyon açısından yukarı yönlü, büyüme açısından ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi. Banka, yüksek enerji fiyatlarının yakın dönem enflasyon üzerinde etki yaratacağını vurguladı.

BoE'de politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı ve taşımacılığını olumsuz etkileyerek fiyatları yükselttiğini belirtti. Banka, enflasyonun gelecek iki çeyrekte yaklaşık yüzde 3,5'e çıkabileceğini kaydederken, gerektiğinde adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da bugün açıklanan şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklentilerden daha zayıf gerçekleşen verinin üretici kaynaklı maliyet baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun Avrupa borsaları için pozitif bir unsur olduğunu belirtirken, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı riskleri ile ECB'nin enflasyona ilişkin temkinli mesajlarının, söz konusu olumlu etkinin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, Euro Bölgesi'nde dış ticaret ve cari işlemler dengesi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

