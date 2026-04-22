Avrupa borsaları primli seyirde

22.04.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:

Avrupa borsalarında, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklere karşın devam eden uzlaşı iyimserlikleriyle İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsaları primli seyirde

ABD-İran arasında müzakere sürecine ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi. İran basınında ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran ise ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirdi.

Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 617,7 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.494 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 24.365 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 48.055 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.250 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 18.172 puanda bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündeminin takip edileceğini belirtti.

