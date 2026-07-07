Avrupa borsaları toparlanma eğiliminin etkisiyle pozitif seyrediyor

ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü. Söz konusu gelişmelerle artan küresel risk algısı ve halihazırda devam eden yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleriyle Avrupa piyasalarında karışık bir görünüm öne çıkıyor.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirterek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de NATO Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'nın hava savunması ihtiyacını ele alacaklarını bildirdi. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,9 artışla beklentileri geride bıraktı. Yıllık bazda ise sanayi üretimi değişim göstermedi.

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AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 650,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 10.681 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 25.773 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 53.037 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.530 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.745 puanda bulunuyor.

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Analistler, bugün başlayacak NATO Ankara Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.