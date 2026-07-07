Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa borsaları toparlanma eğiliminin etkisiyle pozitif seyrediyor
HaberlerUzmanpara

Avrupa borsaları toparlanma eğiliminin etkisiyle pozitif seyrediyor

07.07.2026 - 10:46 | Son Güncellenme:

#Avrupa Borsaları#Orta Doğu#NATO Zirvesi

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişelerinin ardından toparlanma eğiliminin etkisiyle Almanya hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa borsaları toparlanma eğiliminin etkisiyle pozitif seyrediyor

ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü. Söz konusu gelişmelerle artan küresel risk algısı ve halihazırda devam eden yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleriyle Avrupa piyasalarında karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
NATO'nun hava gücü artıyor! Rutte detayları açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... NATO hava filosunu güçlendiriyor: 12 yeni A400M uçağı alınacakHaberi Görüntüle

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirterek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de NATO Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'nın hava savunması ihtiyacını ele alacaklarını bildirdi. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,9 artışla beklentileri geride bıraktı. Yıllık bazda ise sanayi üretimi değişim göstermedi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 650,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 10.681 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 25.773 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 53.037 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.530 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.745 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün başlayacak NATO Ankara Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tarihi NATO Zirvesi Ankarada başladı İşte tüm detaylar
Tarihi NATO Zirvesi Ankara'da başladı! İşte tüm detaylar
Ecenin ölüm kahvaltısı: Evime patates almak haram
Ece'nin ölüm kahvaltısı: Evime patates almak haram
Didem Ceran 15 saatlik operasyonla yüz nakli olmuştu Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı
Didem Ceran 15 saatlik operasyonla yüz nakli olmuştu! Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı
Yatırımcılar dikkatle izliyor Altın piyasasında önemli hamle
Yatırımcılar dikkatle izliyor! Altın piyasasında önemli hamle
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBEŞLİ CUNTA
Zafer Şahin
Zafer ŞahinNetanyahu ile aynı düzlemde buluşmak!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFerhat Göçer, her dilden, her telden
Güldener Sonumut
Güldener SonumutZirvenin liderleri ve gövel ördekleri!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluMutfakta biri var
Eren Aka
Eren AkaSahte güneş kremi nasıl anlaşılır?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaHollywood’un iç mimarı İstanbul’un gönüllü elçisi oldu
İlgili Haberler
Zayıflamak uğruna kendine bunu yaptı İstanbulda doktorların inanamadığı vaka
Zayıflamak uğruna kendine bunu yaptı! İstanbul'da doktorların inanamadığı vaka
Şartlı tahliye edilmişlerdi Erdekin ünlü kazları bu kez yürekleri ısıttı
Şartlı tahliye edilmişlerdi! Erdek'in ünlü kazları bu kez yürekleri ısıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATO Zirvesi kapsamında peş peşe görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi kapsamında peş peşe görüşmeler
Şişli, Esenler ve Esenyurtta narkotik operasyon Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta narkotik operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi