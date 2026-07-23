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Avrupa borsalarında negatif seyir

23.07.2026 - 10:36 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borsa#Teknoloji

Avrupa borsalarında, teknoloji hisselerindeki yükselişlere karşın jeopolitik riskler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izleniyor. 

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Avrupa borsalarında negatif seyir

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yarattığı endişelerin fiyatlamalar üzerindeki etkileri sürerken ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan alınan yapay zeka harcamalarının devam edeceği mesajı yatırımcıların risk alma eğilimini canlı tuttu.

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ABD'li teknoloji şirketlerinin piyasa kapanışının ardından açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları, yapay zeka yatırımlarının süreceğine işaret etti. Alphabet güçlü gelir ve kar artışıyla öne çıkarken IBM sınırlı gelir artışına rağmen yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını artıracağını duyurdu.

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Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 641,4 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 10.684 puanda seyrediyor.

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Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 24.940 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 52.011 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 8.347 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.480 puanda bulunuyor.

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AVRUPA'DA ECB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Avrupa tarafında ECB'nin bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. ECB'nin bugün alacağı kararların yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmelerinin Avrupa piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugünkü toplantısında 3 temel politika faizini sabit tutması öngörülüyor. Ancak bankanın bir sonraki toplantıda faiz oranlarında artışa gitmesine kesin gözüyle bakılırken karar metninde "veri odaklı" ve "toplantı bazlı" yaklaşımını koruyacağı görüşü öne çıkıyor.

Özellikle bankanın savaş kaynaklı maliyet baskılarını geçici mi yoksa kalıcı mı gördüğüne ilişkin mesajları, gelecek toplantılara yönelik faiz beklentilerinin yönlenmesinde kritik rol oynayacak.

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AB, İNGİLTERE'NİN UKRAYNA'YA YÖNELİK KREDİ PROGRAMINA KATILIMINI ONAYLADI

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB üyelerinin, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 90 milyar avroluk kredi programına İngiltere'nin katılmasına onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve onaylanan diğer üçüncü ülkelerin yanı sıra İngiltere merkezli savunma sanayisi şirketlerinden de kredi finansmanıyla savunma ürünleri tedarik edebileceği belirtildi. Söz konusu haber akışının ardından İngiliz savunma sanayi şirketleri güne pozitif ayrışarak başladı.

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