Haberler Uzmanpara

Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

21.04.2026 - 10:45 | Son Güncellenme:

#Avrupa#Borsa#Piyasa

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik iyimserlikle Fransa hariç pozitif seyir izleniyor.

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum, küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarda görülen olumsuz tepkileri sınırladı.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 621,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.616 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 24.556 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 48.377 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.324 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 18.315 puanda bulunuyor.

FRANSA VE POLONYA, SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Bölgede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ikili diplomatik temaslar da yakından takip ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Polonya'nın Gdansk şehrinde Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlendiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Ukrayna'ya destek konusunda Polonya ile hareket ettiklerini dile getiren Macron, Polonya ile sivil nükleer enerji dahil enerji sektöründe ve uzay alanında da işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti.

Macron, Macaristan'daki seçimleri Peter Magyar'ın kazanmasıyla Avrupa'da yeni bir sayfanın açıldığı değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 90 milyar euroluk destek taahhüdünün hayata geçirilmesi konusunda "iyimser" olabileceklerini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Aile yerine eski Vali teşhis etti: Bu Gülistan değil
Bankadan kredi çekecekler dikkat! Konutta değişim hızlandı
ABD'den 'uzun ve zorlu süreç' çıkışı, İran'dan 'iki hafta' uyarısı
Takla atan aracın tavanı üzerine çöktü!
6 beldede ara seçim! 27 parti yarışta: Seçim pusulası belli oldu
Eşini bıçakla kovaladı, evi kurşunlayıp otomobili yakıldı! Trafikte kan donduran görüntü: 'Tedirginliğim devam ediyor'
Fatih'te ikinci Böcek ailesi vakası! Hollandalı iki kardeş can verdi... Midelerinde yine aynı zehir
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Aranan eski emniyet müdürü yakalandı