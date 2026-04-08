Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Avrupa gaz fiyatları ateşkes sonrası sert düştü

08.04.2026 - 10:28 | Son Güncellenme:

Avrupa gaz fiyatları Orta Doğu'da ABD-İran arasındaki geçici ateşkes yapılmasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 17,5 gerileyerek güne 43,9 euro ile başladı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de mayıs vadeli gaz kontratları, dün megavatsaat başına 53,2 euro seviyesinden kapandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 09.12 itibarıyla yüzde 17,5 gerileyerek megavatsaat başına 43,9 euroya indi. Avrupa gaz fiyatlarındaki keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentiler, gaz fiyatlarının gerilemesini sağlarken, Boğaz'ın açılmasına rağmen ticaret akışının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.

Haberin Devamı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ateşkes ilan edildi! Trump'tan saatler sonra ilk açıklama, dikkat çeken 'yüzde 50' detayı
Binlercesi bir anda ortaya çıktı, kıyıyı sardı! Mersin'de şaşkına çeviren görüntü
İşte Hürmüz Boğazı için 3 gelecek senaryosu: 'Son çare'
Yazarlar
Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
İlgili Haberler
