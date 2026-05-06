Avrupa gaz fiyatları Ortadoğu'da anlaşma beklentileriyle geriledi
Avrupa gaz fiyatları Ortadoğu'da anlaşma beklentileriyle geriledi

06.05.2026 - 17:32 | Son Güncellenme:

Avrupa gaz fiyatları, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberin ardından yaklaşık yüzde 12,5 düştü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de haziran vadeli gaz kontratları dün megavatsaat başına 46,92 euro seviyesinden kapandı.

Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 14.11 itibarıyla yaklaşık yüzde 12,5 azalarak megavatsaat başına 41,04 euroya geriledi.

Fiyatlardaki azalışta, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Axios’un, isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar ve bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi söz konusu mutabakat için İran’dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD’li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti.

Taslak mutabakatın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı öngördüğü aktarıldı.

Kaynaklar, söz konusu görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad veya İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Bir ABD’li yetkili ise 30 günlük müzakere süresince İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine getirdiği kısıtlamalarla ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu öne sürdü.

Uzmanlar, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azalmasının, özellikle Avrupa'nın kış öncesi stoklarını doldurma sürecinde kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Arnault ile bir araya geldi
Bakan Kurum'dan seçim kampanyasına destek iddialarına yalanlama: Açık bir iftiradır
Kağıthane'de dehşet! Kayınvalide kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
İstanbul Boğazı'nda gemi makine arızası yaptı