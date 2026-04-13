UzmanparaAvrupa gaz fiyatları yükseldi
Avrupa gaz fiyatları yükseldi

13.04.2026 - 12:42 | Son Güncellenme:

Avrupa gaz fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka tehdidi sonrası yüzde 8'den fazla arttı.

Avrupa gaz fiyatları yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mayıs vadeli gaz kontratları, 10 Nisan Cuma günü megavatsaat başına 43,6 euro seviyesinden kapanmıştı. Fiyatlar bugün Türkiye saatiyle 10.40 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artarak megavatsaat başına 47,3 euroya çıktı.

Piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlere odaklandı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nın ateşkes kapsamında tekrar açılmasına yönelik beklentilerle geçen hafta gaz fiyatları bir miktar gerilemişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası Körfez ülkelerinden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gaz üretimine ara vermişti. Katar, yıllık 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle, küresel LNG piyasasının önemli oyuncuları ve Avrupa'nın da önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

Altında öne çıkan yeni rakam ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı Gol öncesi ofsayt tartışması
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvardda okudu, baba emanetine döndü 75 tonluk üretim: Bu acıyı böyle hafiflettim
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Bölgesel tümör küresel tehdit
Özay Şendir
Özay ŞendirYAHUDİLER İÇİN TEHLİKE KİM?
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in kafası karışık...
Cem Kılıç
Cem KılıçTürk taraflarda yabancı hukuk
Didem Özel Tümer
Didem Özel Tümer47 yıl hazırlanılan savaşın arası
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşGüvensizlik, farklı yöntemler ve beklentiler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBunun sonunda barış olamaz
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluVance’in bıraktığı soru işaretleri
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKetojenik diyet: Yağ yakarken sağlığınızdan oluyor musunuz?
Asu Maro
Asu MaroSevgi ile kibir arasındaki fark
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBilimin Ressamı Santiago Ramón y Cajal
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir‘Atları çok seviyorum’
6 ton altını İsviçrede rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığa gelecek
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu LGS başvuru süresi uzatıldı
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumunda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklama
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma