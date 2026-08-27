Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAvrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında faiz artırımı sinyali
HaberlerUzmanpara

Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında faiz artırımı sinyali

27.08.2026 - 17:49 | Son Güncellenme:

#Avrupa Merkez Bankası#Faiz Artışı#Enflasyon Mücadelesi

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarında faiz artırımı sinyali

ECB Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 22-23 Temmuz’da yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, Avro Bölgesi'nde kalıcı ve yüksek seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni bir faiz artışının masada olduğunu ortaya koydu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tutanaklarda, kararların gelecekteki veri akışına bağlı kalacağı vurgulanırken, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanamadığı takdirde, yeni bir faiz artırımı yapılması gerekli görünmektedir." ifadesine yer verildi.

Diğer taraftan, tutanaklarda, orta vadeli enflasyon görünümünün iyileşme olasılığına pay bırakmak adına, Yönetim Konseyi'nin eylül ayında bir faiz artırımına gitme yönünde önceden verilmiş bir taahhüdünün bulunmadığı iletişiminin vurgulanması gerektiği belirtildi.

153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlemHaberi Görüntüle

Bazı Konsey üyeleri, haziran ayı toplantısından bu yana gelen verilerin para politikasında sıkılaşmanın devam etmesini desteklediğini ve bu doğrultuda temmuz ayı toplantısında olası bir faiz artırımına karşı çıkmadıklarını belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tutanaklara göre, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ve Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli yapısının enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler barındırdığını belirterek daha yüksek bir politika faizine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Haberin Devamı

ECB’nin bir sonraki faiz kararı, 10 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilecek toplantıda alınacak. Analistler, bu toplantıdan bir faiz artışı kararının çıkmasını yüksek ihtimal olarak değerlendiriyor.

Haberin Devamı

Haziran ayında yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artıran banka, temmuz toplantısında ise faizleri sabit tutarak duraklama kararı almıştı. Banka, yüzde 2'lik enflasyon hedeflerken, Avro Bölgesi’nde temmuzda enflasyon oranı yüzde 2,9 oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Manifestin menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
'Manifest'in menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Fenerbahçe ve Lyona UEFAdan ceza ihtimali Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Fenerbahçe ve Lyon'a UEFA'dan ceza ihtimali! Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Hesap bozuldu İsrail basını YPGnin kararını Türkiye, büyük bir zafer kazandı başlığıyla duyurdu
Hesap bozuldu! İsrail basını YPG'nin kararını 'Türkiye, büyük bir zafer kazandı' başlığıyla duyurdu
İstanbul’da sokakta bulundu 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
İstanbul’da sokakta bulundu! 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginŞam’a baktığında Türkiye’yi görüyorlar...
Melih Aşık
Melih AşıkBÜYÜK TAARRUZ
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in tahmini! Süreç yasasında uygulamaya iki ayda geçilebilir
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalŞu atom meselesi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYıldız Tilbe ile Diva’nın hatası
Eren Aka
Eren AkaOkul açılıyor, masraflar arttı!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİyi görünen bir teklife hayır diyebilmek
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Partinin 25 Yıllık Hikâyesi-II
İlgili Haberler
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIRdan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR'dan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Balıkesirde heyecanlandıran keşif Binlerce yıl öncesine ait villa
Balıkesir'de heyecanlandıran keşif! Binlerce yıl öncesine ait villa
Gölbaşında CHPden istifa eden 6 meclis üyesi AK Partiye geçti
Gölbaşı'nda CHP'den istifa eden 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Biri 16 diğeri 15 yaşında Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası
Biri 16 diğeri 15 yaşında! Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası